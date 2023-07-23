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Журавлев Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1962

Пол

Мужской

Отец

Около 1932 г.р.

Мать

Около 1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1962

Отец: Журавлев Иван Никифорович

Мать: Журавлева Лидия Максимовна