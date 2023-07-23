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Журавлев Леонид Иванович
Журавлев Леонид Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1962
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Иван Никифорович
Около 1932 г.р.
Мать
Журавлева (Дмитриева) Лидия Максимовна
Около 1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1962
Отец:
Журавлев Иван Никифорович
Мать:
Журавлева Лидия Максимовна
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