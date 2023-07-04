Моисеева (Сибилева) Васса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Сибилева) Васса Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Сибилев Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Моисеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Моисеев Степан Иванович

Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Михина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Моисеев Платон Иванович

Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Моисеева Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Моисеева Домна Ивановна

Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно