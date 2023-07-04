Моисеева (Сибилева) Васса Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Сибилев Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Михина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Моисеева Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Моисеева Домна Ивановна
Отец ребёнка: Моисеев Иван Федосеевич
Работа или профессия
Неизвестно