Прусаков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прусаков Дмитрий
Мать: Прусакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусаков Егор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно