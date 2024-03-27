Прусаков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусаков Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прусаков Дмитрий

Мать: Прусакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Егор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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