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Поленников Матвей Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Поленникова) Фекла Матвеевна

Мать ребёнка: Поленникова (Коблякова) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Поленникова (Коблякова) Марфа Павловна

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