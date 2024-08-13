Поленников Матвей Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Поленникова) Фекла Матвеевна
Мать ребёнка: Поленникова (Коблякова) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кузнецова (Поленникова) Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Поленникова (Коблякова) Марфа Павловна