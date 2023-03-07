Тельгеров Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Уфе Башкирская АССР, но регистрация произошла в Нижнекамске ТАТАССР
Рождение ребёнка
24.04.2013
Сын: Тельгеров Егор Михайлович
Мать ребёнка: Тельгерова Светлана Робертовна
Рождение ребёнка
12.02.2016
Сын: Тельгеров Глеб Михайлович
Мать ребёнка: Тельгерова Светлана Робертовна
Бракосочетание
Неизвестно