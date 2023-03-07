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Тельгеров Михаил Сергеевич

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Место рождения

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился в Уфе Башкирская АССР, но регистрация произошла в Нижнекамске ТАТАССР
Рождение ребёнка
24.04.2013

Сын: Тельгеров Егор Михайлович

Мать ребёнка: Тельгерова Светлана Робертовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.2016

Сын: Тельгеров Глеб Михайлович

Мать ребёнка: Тельгерова Светлана Робертовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тельгерова Светлана Робертовна

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