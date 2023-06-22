Довженко Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.2013
Дочь: Довженко Юлия Алексееана
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.2018
Дочь: Довженко Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности