Довженко Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довженко Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.2013

Дочь: Довженко Юлия Алексееана

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.2018

Дочь: Довженко Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности