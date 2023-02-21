Зуев Александр Лаврович
Место рожденияд.Дьяково (с\сВяльцево) Костролмской
Дата рождения22.04.1900
Дата смерти22.04.1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1900
Отец: Зуев Лавр Терентьевич
Мать: Зуева жена тереньевича
д.Дьяково (с\сВяльцево) Костролмской
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1926
Кологривский район Костромской обл
Бракосочетание
1926
д.Дьяково (с\сВяльцево)Костролмской
Рождение ребёнка
16.01.1927
Дочь: Мошкова Таисия Александровна
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
д.Дьяково (с\сВяльцево) Кологривского Костромской обл
Рождение ребёнка
01.06.1928
Сын: Зуев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
д.Дьяково Кологривский район Костромской обл,
Рождение ребёнка
24.09.1931
Дочь: Манакова Мария Александровна
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
д.Дьяково (с\сВяльцево)
Рождение ребёнка
21.11.1935
Дочь: Пылина Александра Александровна
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
д.Дьяково (с\сВяльцево) Коллгривского района Костромской обл
Место жительства
1936
В Дьяково был большой дом, переехали на Украину в Днепропетровскую область, ст. Федоровка
Дом в Дьково продали под правление
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зуев Николай
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Днепропетровская обл. ст. Федоровка обл
Место жительства
1937
разъезд Петрушино Костромской области
Когда возвращалсиь с Украины, проводница проспала станцию Кологрив и высадила большую семью с монатками на разъезде Петрушино.
Бракосочетание
1939
Жена: Зуева Анастасия Петровна
Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Анастасия была из богатой семьи, медвежьих губ непроедала в отцовской семье
Рождение ребёнка
1940
Сын: Зуев Николай Александрович
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна
Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
16.05.1947
Сын: Зуев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна
Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
18.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна
Петрушино Мантуровского Костромской области
Похороны
22.04.1953
Петрушино Костромской обл.Россия
прощание семьи с дедушкой | на обратной стороне надпись; Мише от мамы и детей. ( Володя, Коля,Галя)
Смерть
22.04.1953
Петрушино Мантуровского р-на Костромской области (Богдашевский с/с)
Причина смерти: Болезнь,заболевание почек