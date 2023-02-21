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Зуев Александр Лаврович

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Место рождения

д.Дьяково (с\сВяльцево) Костролмской

Дата рождения

22.04.1900

Дата смерти

22.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1900

Отец: Зуев Лавр Терентьевич

Мать: Зуева жена тереньевича

д.Дьяково (с\сВяльцево) Костролмской
Сообщение о свадьбе (оглашение)
1926

Жена: Зуева Александра Михайловна

Кологривский район Костромской обл
Бракосочетание
1926

Жена: Зуева Александра Михайловна

д.Дьяково (с\сВяльцево)Костролмской
Рождение ребёнка
16.01.1927

Дочь: Мошкова Таисия Александровна

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

д.Дьяково (с\сВяльцево) Кологривского Костромской обл
Рождение ребёнка
01.06.1928

Сын: Зуев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

д.Дьяково Кологривский район Костромской обл,
Рождение ребёнка
24.09.1931

Дочь: Манакова Мария Александровна

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

д.Дьяково (с\сВяльцево)
Рождение ребёнка
21.11.1935

Дочь: Пылина Александра Александровна

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

д.Дьяково (с\сВяльцево) Коллгривского района Костромской обл
Место жительства
1936
В Дьяково был большой дом, переехали на Украину в Днепропетровскую область, ст. Федоровка
Дом в Дьково продали под правление
Рождение ребёнка
1937

Сын: Зуев Николай

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Днепропетровская обл. ст. Федоровка обл
Место жительства
1937
разъезд Петрушино Костромской области
Когда возвращалсиь с Украины, проводница проспала станцию Кологрив и высадила большую семью с монатками на разъезде Петрушино.
Бракосочетание
1939

Жена: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Анастасия была из богатой семьи, медвежьих губ непроедала в отцовской семье
Рождение ребёнка
1940

Сын: Зуев Николай Александрович

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
16.05.1947

Сын: Зуев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино Мантуровского р-на Костромской области
Рождение ребёнка
18.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зуева Анастасия Петровна

Петрушино Мантуровского Костромской области
Похороны
22.04.1953
Петрушино Костромской обл.Россия
прощание семьи с дедушкой | на обратной стороне надпись; Мише от мамы и детей. ( Володя, Коля,Галя)
Смерть
22.04.1953
Петрушино Мантуровского р-на Костромской области (Богдашевский с/с)
Причина смерти: Болезнь,заболевание почек
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