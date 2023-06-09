Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Иванович

Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ? не факт что сын

Мать: не указана