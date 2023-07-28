Мельникова Марья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова Марья Никитина

Мельникова Марья Никитина

Место рождения

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мельников Михаил Иванов

Отец ребёнка: Мельников Иван Тимофеев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мельникова Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Тимофеев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1852

Дочь: Мельникова Анна Иванова

Отец ребёнка: Мельников Иван Тимофеев

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно