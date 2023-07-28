Мельникова Марья Никитина
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Мельников Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мельникова Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
02.02.1852
Дочь: Мельникова Анна Иванова
Отец ребёнка: Мельников Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно