Мандельштам Мерэ Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мандельштам Лейб Беньяминович
Отец ребёнка: Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Мандельштам Эмилий (Эмиль Хацкель)
Отец ребёнка: Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович
Отец ребёнка: Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1909