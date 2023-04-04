Мандельштам Мерэ Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандельштам Мерэ Абрамовна

Мандельштам Мерэ Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мандельштам Лейб Беньяминович

Отец ребёнка: Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Мандельштам Эмилий (Эмиль Хацкель)

Отец ребёнка: Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1880

Сын: Мандельштам Зюндель (Цундель) Вениаминович

Отец ребёнка: Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандельштам Гирш (Герман) Вениаминович

Отец ребёнка: Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандельштам Беньямин (Вениамин) Цунделевич

Смерть
После 1909
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close