Строна Георгий Жанович
Место рождения
Дата рождения04.08.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1960
Отец: Строна Жан Петрович
Мать: Гришкина Татьяна
Бракосочетание
23.10.1982
Рождение ребёнка
05.09.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сырорыбова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
18.02.1986
Мать ребёнка: Сырорыбова Татьяна Александровна