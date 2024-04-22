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Строна Георгий Жанович

Место рождения

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

04.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1960

Отец: Строна Жан Петрович

Мать: Гришкина Татьяна

Олонец, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
23.10.1982

Жена: Сырорыбова Татьяна Александровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сырорыбова Татьяна Александровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.02.1986

Сын: Строна Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Сырорыбова Татьяна Александровна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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