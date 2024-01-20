Канунников Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Канунников Леонид Иванович
Мать ребёнка: Канунникова (Любимова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Канунников Павел Иванович
Мать ребёнка: Канунникова (Любимова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Канунников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Канунникова (Любимова) Александра Павловна
Смерть
Неизвестно
помор, приехал с севера свататься к хозяйской дочери, а влюбился в прислугу (прабабушку)