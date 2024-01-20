Канунников Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канунников Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Канунников Леонид Иванович

Мать ребёнка: Канунникова (Любимова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Канунников Павел Иванович

Мать ребёнка: Канунникова (Любимова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Канунников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Канунникова (Любимова) Александра Павловна

Смерть
Неизвестно
помор, приехал с севера свататься к хозяйской дочери, а влюбился в прислугу (прабабушку)

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