Palaiologos (Komnene Laskarina Branaina) Irene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Palaiologos (Komnene Laskarina Branaina) Irene

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1271

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1226 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1259 и 1260

Муж: Comninos-Palaiologos Konstantinos Angelos

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Palaiologina N.N.

Отец ребёнка: Comninos-Palaiologos Konstantinos Angelos

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1271
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