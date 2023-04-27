Palaiologos (Komnene Laskarina Branaina) Irene
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1271
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1259 и 1260
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Palaiologina N.N.
Отец ребёнка: Comninos-Palaiologos Konstantinos Angelos
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1271