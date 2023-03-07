Дресвянникова (Мерзлякова) Фекла Герасимова
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Мерзляков Гаврил Евсеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Дресвянников Лука Степанов
Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Кощеева Агапья Степановна
Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дресвянников Анфим Степанов
Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Сунцова Ефросинья Степановна
Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дресвянников Перфей Степанов
Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно