Дресвянникова (Мерзлякова) Фекла Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянникова (Мерзлякова) Фекла Герасимова

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Место рождения

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Мерзляков Гаврил Евсеев

Мать: не указана

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Дресвянников Лука Степанов

Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Кощеева Агапья Степановна

Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1778

Сын: Дресвянников Анфим Степанов

Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Сунцова Ефросинья Степановна

Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Дресвянников Перфей Степанов

Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянников Димитрий

Отец ребёнка: Дресвянников Степан Игнатьевич

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Степан Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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