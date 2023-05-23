Галух (Едигорян) Виктория Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галух Григорий Григорьевич
Кировоград
Рождение ребёнка
23.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галух Григорий Григорьевич
Запорожье
Место жительства
Неизвестно
Ялта