Ильина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Варвара Артемовна

Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ильин Антип Артемович

Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ильин Дмитрий Артемович

Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ильин Егор Артемович

Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея Артемовна

Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич

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