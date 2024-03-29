Ильина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Варвара Артемовна
Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ильин Егор Артемович
Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея Артемовна
Отец ребёнка: Ильин Артем Афанасьевич