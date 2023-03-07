Пироговская (Дубко) Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироговская (Дубко) Дарья Антоновна

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Пироговский Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Пироговский Григорий Самойлович (Самуйлович)

Рождение ребёнка
1897

Сын: Пироговский Пантелей (Пантелеймон) Григорьевич

Отец ребёнка: Пироговский Григорий Самойлович (Самуйлович)

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ушакова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Пироговский Григорий Самойлович (Самуйлович)

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пироговский Григорий Самойлович (Самуйлович)

Смерть
Около 1940
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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