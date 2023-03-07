Пироговская (Дубко) Дарья Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пироговский Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Пироговский Григорий Самойлович (Самуйлович)
Рождение ребёнка
1897
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ушакова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Пироговский Григорий Самойлович (Самуйлович)
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1940
Бийск, город Бийск, Алтайский край