Алькин Лукьян Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлькин Лукьян Арсеньевич

Алькин Лукьян Арсеньевич

Место рождения

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905

Отец: Алькин Арсений Иосифов

Мать: Алькина Анисья Иосифовна

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1926

Дочь: Шестункина Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Алькина Евдокия Игнатьевна

Холстовка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Место рождение: с.Холстовка Николаевский район Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алькина Евдокия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
Баку Азербайджан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close