Алькин Лукьян Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1905
Отец: Алькин Арсений Иосифов
Мать: Алькина Анисья Иосифовна
Рождение ребёнка
20.12.1926
Дочь: Шестункина Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Алькина Евдокия Игнатьевна
Место рождение: с.Холстовка Николаевский район Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Баку Азербайджан