Титов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТитов Владимир Александрович

Титов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Титова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close