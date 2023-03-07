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Торхова Параскева Ипатова

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Место рождения

поч. Над Яндыком, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Над Яндыком, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Торхов Иов Козьмин

Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Торхов Трофим Кузьмин

Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Торхов Афонасий Кузьмин

Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Татьяна Кузьмина

Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Торхов Филипп Кузьмин

Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Козьма Анисимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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