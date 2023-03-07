Торхова Параскева Ипатова
Место рожденияпоч. Над Яндыком, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Над Яндыком, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Торхов Иов Козьмин
Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Татьяна Кузьмина
Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Торхов Козьма Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812