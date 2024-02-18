Жартун (Мышко) Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макар Демидович
Мать: Алеся
Рождение ребёнка
12.01.1953
Дочь: Кондратеня Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Званкович Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1955
Дочь: Званкович Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.04.1957
Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1959
Дочь: Агейчик Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1961
Сын: Жартун Александр Иванович
Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1963
Дочь: Жартун Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1965
Дочь: Абросимова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1967
Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович
Смерть
Неизвестно