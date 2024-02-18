Жартун (Мышко) Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жартун (Мышко) Мария Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макар Демидович

Мать: Алеся

Рождение ребёнка
12.01.1953

Дочь: Кондратеня Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Званкович Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.05.1955

Дочь: Званкович Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.04.1957

Сын: Жартун Степан Иванович

Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1959

Дочь: Агейчик Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1961

Сын: Жартун Александр Иванович

Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1963

Дочь: Жартун Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1965

Дочь: Абросимова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1967

Сын: Жартун Сергей Иванович

Отец ребёнка: Жартун Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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