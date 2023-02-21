Гадельшина Нурия Давлетбердиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшина Нурия Давлетбердиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1973

Дочь: Гадельшина Гульсасак Шагбаловна

Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал

Абзаково, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гадельшин Закир Шагбалович

Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гадельшин Шакир Шагбалович

Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гадельшина Альфия Шагбаловна

Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гадельшина Галеева Гульнур Шагбаловна

Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал

Смерть
Неизвестно
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