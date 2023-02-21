Гадельшина Нурия Давлетбердиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1973
Дочь: Гадельшина Гульсасак Шагбаловна
Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал
Абзаково, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гадельшин Закир Шагбалович
Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гадельшин Шакир Шагбалович
Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадельшина Альфия Шагбаловна
Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гадельшина Галеева Гульнур Шагбаловна
Отец ребёнка: Гадельшин Шагбал
Смерть
Неизвестно