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Федор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Даниил Степанович

Мать: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1841

Сын: Матвей Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лаврентий Федорович

Мать ребёнка: Матрена Павловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Матрена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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