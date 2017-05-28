Мальцева (Писаренко) Алла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Писаренко) Алла Петровна

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Место рождения

Светлоград, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

19.09.1970

Дата смерти

28.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Светлоград, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурчев Андрей Васильевич

Смерть
28.05.2017
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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