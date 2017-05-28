Мальцева (Писаренко) Алла Петровна
Место рождения
Дата рождения19.09.1970
Дата смерти28.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурчев Андрей Васильевич
Смерть
28.05.2017
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край