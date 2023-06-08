Чмиль Иван Сергеевич
Место рожденияЛенинград
Дата рождения14.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1981
Отец: Чмиль Сергей Валентинович
Мать: Лосева Наталья Петровна
Ленинград
Бракосочетание
13.09.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.2013
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2015
Дочь: Чмиль Дарья Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности