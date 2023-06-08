Чмиль Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмиль Иван Сергеевич

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

14.05.1981

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1981

Отец: Чмиль Сергей Валентинович

Мать: Лосева Наталья Петровна

Ленинград
Бракосочетание
13.09.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.09.2013

Сын: Чмиль Платон Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.11.2015

Дочь: Чмиль Дарья Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область