Назарова Марина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Марина Вячеславовна

Назарова Марина Вячеславовна

avatar

Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

04.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1961

Отец: Назаров Вячеслав Федорович

Мать: Назарова Инга Георгиевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close