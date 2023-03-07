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Назарова Марина Вячеславовна
Назарова Марина Вячеславовна
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Место рождения
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Дата рождения
04.08.1961
Пол
Женский
Отец
Назаров Вячеслав Федорович
1936 г.р.
Мать
Назарова (Винокурова) Инга Георгиевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1961
Отец:
Назаров Вячеслав Федорович
Мать:
Назарова Инга Георгиевна
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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