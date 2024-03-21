Голева Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолева Анна Ильина

Голева Анна Ильина

Место рождения

Истобное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Истобное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Егор Степанович

Истобное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голев Никита Степанович

Отец ребёнка: Голев Степан

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голев Степан

Рождение ребёнка
1884

Сын: Голев Прокопий Степанович

Отец ребёнка: Голев Степан

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Голев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Голев Степан

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.