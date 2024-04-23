Иов Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иов Семёнович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1682

Пол

Мужской

Отец

1648 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1683 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Семён Родионович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Иович

Мать ребёнка: Агафья Никифоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Кузьма Иович

Мать ребёнка: Агафья Никифоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Алексей Иович

Мать ребёнка: Агафья Никифоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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