Иов Семёнович
Место рождения
Дата рождения1682
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Семён Родионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Иович
Мать ребёнка: Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Кузьма Иович
Мать ребёнка: Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Алексей Иович
Мать ребёнка: Агафья Никифоровна