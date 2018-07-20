Артемьева (Осьминикова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1956
Дата смерти20.07.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956
Отец: Осьмиников Василий
Мать: Химич Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.10.1975
Сын: Зуев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Зуев Николай Тимофеевич
Казахстан, г. Ридер
Смерть
20.07.2018
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
покоится на кладбище район Ново-Александровка, рядом с супругом и младшим братом