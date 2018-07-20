Артемьева (Осьминикова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Осьминикова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1956

Дата смерти

20.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1956

Отец: Осьмиников Василий

Мать: Химич Анна Андреевна

Рождение ребёнка
12.10.1975

Сын: Зуев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Зуев Николай Тимофеевич

Казахстан, г. Ридер
Смерть
20.07.2018
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
покоится на кладбище район Ново-Александровка, рядом с супругом и младшим братом
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