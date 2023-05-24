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Шеломов Илья Агеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785 ст.

Дата смерти

Вычислено 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.

Отец: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шеломов Игнатий Ильич

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шеломов Семен Ильич

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Шеломов Михаил Ильич

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Шеломова Акулина Ильинична

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шеломова Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Шеломов Василий Ильич

Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Евдокия Ивановна

Смерть
Вычислено 1858