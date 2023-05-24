Шеломов Илья Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785 ст.
Дата смертиВычислено 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.
Отец: Шеломов АГЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шеломов Семен Ильич
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шеломов Михаил Ильич
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Шеломова Акулина Ильинична
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шеломова Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Шеломов Василий Ильич
Мать ребёнка: Шеломова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1858