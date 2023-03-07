Виноградова (Бойцова) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.02.1904
Дата смерти15.01.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904
Отец: Бойцов Андрей
Мать: Бойцова Анна Ивановна
Бракосочетание
29.01.1924
с. Шушкодом, Буйский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.11.1924
Сын: Виноградов Михаил Павлович
Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1928
Дочь: Шиханова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович
Рождение ребёнка
07.03.1931
Сын: Виноградов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович
Рождение ребёнка
16.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович
Рождение ребёнка
21.03.1937
Дочь: Долина Александра Павловна
Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович
Рождение ребёнка
03.03.1939
Сын: Виноградов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович
Рождение ребёнка
27.01.1942
Сын: Виноградов Николай Павлович
Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1968
Буй, город Буй, Костромская область
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Буйское городское старое кладбище