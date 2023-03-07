Виноградова (Бойцова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Бойцова) Мария Андреевна

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Место рождения

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд

Дата рождения

05.02.1904

Дата смерти

15.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904

Отец: Бойцов Андрей

Мать: Бойцова Анна Ивановна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Бракосочетание
29.01.1924

Муж: Виноградов Павел Александрович

с. Шушкодом, Буйский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.11.1924

Сын: Виноградов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1928

Дочь: Шиханова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1931

Сын: Виноградов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1937

Дочь: Долина Александра Павловна

Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1939

Сын: Виноградов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1942

Сын: Виноградов Николай Павлович

Отец ребёнка: Виноградов Павел Александрович

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1968
Буй, город Буй, Костромская область
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Буйское городское старое кладбище
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