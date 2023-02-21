Гутханс (Guthans) Мария Магдалена (Maria Magdalena)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1718
Дочь: Фетш Анна Мария
Отец ребёнка: Фетш Иоганнес Михаэль
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно