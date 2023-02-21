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Förderer (Bleile) Matilda

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Место рождения

Mykolajiw, Ukraine

Дата рождения

22.01.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Mykolajiw, Ukraine
Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Förderer Nikodemus

Отец ребёнка: Förderer Peter

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.09.1925

Сын: Förderer Nikolaus

Отец ребёнка: Förderer Peter

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Merklinger Katharina

Отец ребёнка: Förderer Peter

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Förderer Peter

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