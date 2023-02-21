Förderer (Bleile) Matilda
Место рожденияMykolajiw, Ukraine
Дата рождения22.01.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Mykolajiw, Ukraine
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Förderer Nikodemus
Отец ребёнка: Förderer Peter
Рождение ребёнка
01.09.1925
Сын: Förderer Nikolaus
Отец ребёнка: Förderer Peter
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Merklinger Katharina
Отец ребёнка: Förderer Peter
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Förderer Peter