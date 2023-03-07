Семенова (Сараева) Клавдия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Сараева) Клавдия Афанасьевна

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Место рождения

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.10.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1916

Отец: Сараев Афанасий Степанович

Мать: Сараева Ирина Ивановна

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Николай Анисимович

Рождение ребёнка
17.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семёнов Николай Анисимович

Смерть
Неизвестно
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