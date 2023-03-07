Семенова (Сараева) Клавдия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1916
Отец: Сараев Афанасий Степанович
Мать: Сараева Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Николай Анисимович
Рождение ребёнка
17.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семёнов Николай Анисимович
Смерть
Неизвестно