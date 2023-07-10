Маресев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маресев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1797 ст.

Сын: Живаев Прохор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
1. Родился около 1801 года – в октябре 1851 г. указан возраст 50 лет (ГАУО; ф. 124, оп. 3 ед. хр. 624 л. 16 об.). Скорее всего родился раньше - до 1795 г. | ГАУО
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно