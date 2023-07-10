Маресев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1797 ст.
Мать ребёнка: не указана
1. Родился около 1801 года – в октябре 1851 г. указан возраст 50 лет (ГАУО; ф. 124, оп. 3 ед. хр. 624 л. 16 об.). Скорее всего родился раньше - до 1795 г. | ГАУО
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно