Покрышкина Федосья Аксенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрышкина Федосья Аксенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Аверкий Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Покрышкина) Марина Аверкиева

Отец ребёнка: Покрышкин Аверкий Петров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Покрышкин Денис Аверкиев

Отец ребёнка: Покрышкин Аверкий Петров

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858

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