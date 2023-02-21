Мальцева Александра Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мальцева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Васильевич
Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно