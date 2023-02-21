Мальцева Александра Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Александра Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мальцева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Мальцев Алексей Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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