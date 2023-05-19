Савинов (Андреева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Савинов Михайло
Отец ребёнка: Савинов Евграф
Рождение ребёнка
1855
Сын: Савинов Андрей
Отец ребёнка: Савинов Евграф
Рождение ребёнка
1858
Сын: Савинов Василий Евграфович
Отец ребёнка: Савинов Евграф
Жуковская, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савинов Евграф
Смерть
Неизвестно