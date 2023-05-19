Савинов (Андреева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов (Андреева) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Савинов Михайло

Отец ребёнка: Савинов Евграф

Рождение ребёнка
1855

Сын: Савинов Андрей

Отец ребёнка: Савинов Евграф

Рождение ребёнка
1858

Сын: Савинов Василий Евграфович

Отец ребёнка: Савинов Евграф

Жуковская, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Евграф

Смерть
Неизвестно
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