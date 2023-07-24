Лукьянова (Лукьянова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Лукьянов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лукьянов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Лукьянов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Александр