Лукьянова (Лукьянова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Лукьянова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Лукьянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лукьянов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Лукьянов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Александр