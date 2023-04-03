(Лазарева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лазарева) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1905

Отец: Лазарев Михаил Васильевич

Мать: Матрена Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пабуев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пабуев Константин

Смерть
Неизвестно
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