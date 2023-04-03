(Лазарева) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1905
Отец: Лазарев Михаил Васильевич
Мать: Матрена Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пабуев Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пабуев Константин
Смерть
Неизвестно