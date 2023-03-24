Павленко Роман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.2011
Дочь: Павленко Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Павленко Наталья
Рождение ребёнка
21.06.2014
Дочь: Павленко Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Павленко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павленко Наталья