Павленко Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Роман Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.2011

Дочь: Павленко Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Павленко Наталья

Рождение ребёнка
21.06.2014

Дочь: Павленко Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Павленко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко Наталья

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