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Иван Иудин
Иван Иудин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Пол
Мужской
Отец
Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
1758 г.р.
Мать
Февронья(?) Давыдова (Давыдовна)
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)
Мать:
Февронья(?) Давыдова (Давыдовна)
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