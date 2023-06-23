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Иван Иудин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Июда (Иуда) Михаилов (Михайлович)

Мать: Февронья(?) Давыдова (Давыдовна)