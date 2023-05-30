Видникевич Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видникевич Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1964

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ОБ
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видникевич Яна Николаевна

Мать ребёнка: Видникевич Лидия Саввична

в 2022 году вышла замуж,фамилию мужа не знаю, детей вроде пока нет конец мая 2023
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриневич Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Видникевич Лидия Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видникевич Лидия Саввична