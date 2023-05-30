Видникевич Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1964
ПолМужской
Отец
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Мать
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видникевич Яна Николаевна
Мать ребёнка: Видникевич Лидия Саввична
в 2022 году вышла замуж,фамилию мужа не знаю, детей вроде пока нет конец мая 2023
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриневич Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Видникевич Лидия Саввична
Бракосочетание
Неизвестно