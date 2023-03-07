Топоркова Гантимурова Матрёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топоркова Гантимурова Матрёна Дмитриевна

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Место рождения

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1890

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Топорков Дмитрий Афанасьевич

Мать: Софронова Топоркова Евдокия Касьянова

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гантимуров Александр Семёнович

Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Гантимурова Карманова Глафира Семёновна

Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гантимуров Геннадий Семёнович

Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гантимуров Василий Семёнович

Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гантимуров Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гантимурова Трофимова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1931

Сын: Гантимуров Илларион Семёнович

Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1938

Муж: Гантимуров Семён Прокопьевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
1949
Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
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