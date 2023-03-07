Топоркова Гантимурова Матрёна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гантимуров Александр Семёнович
Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Гантимурова Карманова Глафира Семёновна
Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гантимуров Геннадий Семёнович
Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гантимуров Василий Семёнович
Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гантимуров Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Гантимурова Трофимова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Гантимуров Илларион Семёнович
Отец ребёнка: Гантимуров Семён Прокопьевич
Бракосочетание
1938
Смерть
1949