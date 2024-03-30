Кузичева Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Около 1868
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Кузичева Пульхерия Алексеевна
Отец ребёнка: Кузичев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кузичева Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Кузичев Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кузичев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кузичев Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно