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Брагин Степан Антонов

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Брагин Антон Игнатьев

Мать: Брагина Зинаида Флорова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1903

Сын: Брагин Симеон Степанов

Мать ребёнка: Брагина Анастасия Леонтьева

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1906

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Брагина Анастасия Леонтьева

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Брагина Анастасия Леонтьева

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Анастасия Леонтьева

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