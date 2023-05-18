Брагин Степан Антонов
Место рождения
Дата рождения1877
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Брагин Антон Игнатьев
Мать: Брагина Зинаида Флорова
Рождение ребёнка
01.09.1903
Мать ребёнка: Брагина Анастасия Леонтьева
Рождение ребёнка
08.01.1906
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Брагина Анастасия Леонтьева
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Брагина Анастасия Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно