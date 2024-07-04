Кузин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1932
Дата смерти12.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Осюшкина (Кузина) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Кузина (Смородиновой) Капитолина Михайловна
Рождение ребёнка
28.03.1958
Дочь: Шевелева (Кузина) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кузина (Смородиновой) Капитолина Михайловна
Смерть
12.04.1994