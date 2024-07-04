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Кузин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1932

Дата смерти

12.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1932

Отец: Кузин Василий Тихонович

Мать: Кузина (Тарсукова) Апросинья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина (Смородиновой) Капитолина Михайловна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Осюшкина (Кузина) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Кузина (Смородиновой) Капитолина Михайловна

Рождение ребёнка
28.03.1958

Дочь: Шевелева (Кузина) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кузина (Смородиновой) Капитолина Михайловна

Смерть
12.04.1994

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