Махалева (Толмачева) Акилина Петрова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Махалёва) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев
Бракосочетание
28.01.1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Махалёва) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Махалёв Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Махалёва) Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Махалёва) Вера Дмитриева
Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Махалёв Григорий Дмитриев Младший
Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев
Смерть
Неизвестно