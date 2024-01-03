Махалева (Толмачева) Акилина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалева (Толмачева) Акилина Петрова

Место рождения

Игнатьева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатьева, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Махалёва) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев

Бракосочетание
28.01.1894

Муж: Махалёв Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Махалёва) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Махалёв Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Махалёва) Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Махалёва) Вера Дмитриева

Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1907

Сын: Махалёв Григорий Дмитриев Младший

Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев

Рождение ребёнка
1910

Сын: Махалёв Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Махалёв Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно

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