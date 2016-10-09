Тупицын Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.01.1934
Дата смерти09.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934
Рождение ребёнка
17.04.1958
Сын: Тупицын Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1960
Дочь: Дудина Глафира Михайловна
Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1961
Сын: Тупицын Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1964
Сын: Тупицын Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1967
Дочь: Киселёва Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тупицына Галина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.2016