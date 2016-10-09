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Тупицын Михаил Фёдорович

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Место рождения

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.01.1934

Дата смерти

09.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1934

Отец: Тупицын Фёдор Афанасьевич

Мать: Тупицына Татьяна Назаровна

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.04.1958

Сын: Тупицын Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.02.1960

Дочь: Дудина Глафира Михайловна

Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.11.1961

Сын: Тупицын Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.12.1964

Сын: Тупицын Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.07.1967

Дочь: Киселёва Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Тупицына Галина Ивановна

Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Галина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Митреичи, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.10.2016
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