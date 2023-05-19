Воробьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1983

Дочь: Воробьева Лидия

Мать ребёнка: Воробьева Галина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1985

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Воробьева Галина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.05.1989

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Воробьева Галина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Галина

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