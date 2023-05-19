Воробьев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1983
Дочь: Воробьева Лидия
Мать ребёнка: Воробьева Галина
Рождение ребёнка
25.08.1985
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Воробьева Галина
Рождение ребёнка
01.05.1989
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Воробьева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Галина